وزارة العدل تفتتح مكتب توثيق جديدًا بالدقهلية ضمن خطة التوسع الرقمي للشهر العقاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 06:29 مساءً - واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها للتوسع في ميكنة خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بافتتاح فرع جديد للتوثيق بقرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

ويُعد المكتب الجديد الفرع رقم 47 للشهر العقاري بمحافظة الدقهلية، والخامس على مستوى مدينة أجا، ويعمل وفق منظومة الشباك الواحد بما يسهم في تسريع إجراءات التوثيق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن المكتب تم تجهيزه بأحدث الأنظمة التكنولوجية، بدءًا من استقبال المواطنين وحتى الانتهاء من تقديم الخدمة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وفق آليات عمل مؤمنة وحديثة.

كما يتيح الفرع الجديد الاستفادة من خدمات التوثيق الرقمية عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل" ومنصة بوابة مصر الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.

وراعت وزارة العدل توفير شباك مخصص لخدمة ذوي الهمم داخل المكتب، بما يضمن تقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، في إطار تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الشمول في تقديمها.

وأوضحت الوزارة أن افتتاح المكتب يأتي ضمن استراتيجية تطوير وميكنة فروع الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة أكبر.