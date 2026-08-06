وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 04:49 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد إدو الحاجي السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، يوم الخميس ٦ أغسطس، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة التشادية إنجامينا، حيث تناول اللقاء سبل دعم دور التجمع وتعزيز آليات عمله بما يسهم في إرساء الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة الساحل والصحراء.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل على تنشيط التجمع وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، مستعرضاً الرؤية المصرية بشأن أولويات عمل التجمع، والتي تركز على قضايا السلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبناء القدرات الأمنية للدول الأعضاء، باعتبارها أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعظيم الاستفادة من الأدوات والآليات المتاحة للتجمع، وعلى رأسها مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بالقاهرة، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة.