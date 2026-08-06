وزارة الداخلية: فتح باب التقديم لحج القرعة 2027 اعتبارًا من 12 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 04:49 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية بدء استقبال طلبات التقديم لحج القرعة لموسم 1448 هـ / 2027 م، اعتبارًا من الأربعاء 12 أغسطس 2026، على أن يستمر التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم تقديم طلبات الاشتراك من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية أن إجراءات التقديم تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم حج القرعة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها تباعًا.