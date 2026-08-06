مدبولي: مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد وتتمسك بالحلول السلمية لأزمات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 03:05 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع التطورات الإقليمية لحظة بلحظة، وتبذل جهودًا مكثفة لاحتواء التوترات المتصاعدة، انطلاقًا من نهجها الثابت القائم على دعم الحلول السلمية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض رئيس الوزراء تداعيات الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى استمرار حالة الترقب بسبب الصراعات في غزة ولبنان، إلى جانب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما تسببه من انعكاسات على الاقتصاد العالمي، وأسواق المال، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن التقلبات المستمرة في أسعار النفط نتيجة المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح مدبولي أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع هذه التطورات عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوسطاء الدوليين لدعم جهود التهدئة ومنع اتساع دائرة التصعيد.

وشدد رئيس الوزراء على أن موقف مصر ثابت في الدعوة إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتجنب التداعيات السلبية التي قد تنعكس على شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي.