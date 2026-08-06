مدبولي: مخزون السلع الأساسية مطمئن.. وبعضها يكفي احتياجات مصر لعام كامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 03:05 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات آمنة، موضحًا أن احتياطي بعض السلع يمتد إلى عام كامل، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة التوترات المرتبطة بالأوضاع في غزة ولبنان، إلى جانب التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وما يترتب عليه من تأثيرات على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة دورية منظومة الأمن الغذائي، واطلع على الموقف التنفيذي وأرصدة السلع الأساسية، التي أكد المسؤولون أنها في مستويات مطمئنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة.

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار دولار، معتبرًا أن ذلك يعكس قوة الاحتياطيات الأجنبية واستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

كما استعرض مدبولي نتائج عدد من الاتفاقيات التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة، والتي تضمنت توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم التنمية السياحية والعمرانية، إلى جانب تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" لتشغيل منظومة النقل الذكي في المدن الجديدة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى إشادة مؤسسة فيتش باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، معتبرة أنها تمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز أمن الإمدادات الدوائية، وتطوير الإطار التنظيمي، ودعم توسع صناعة الدواء في السوق المصرية.