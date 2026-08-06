ضبط (24) طن دقيق مدعم في حملات تموينية على المخابز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 03:05 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة مخالفات بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال (24) ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط ما يزيد على (24) طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.