محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين بحملات ميدانية لتحسين الخدمات وغلق منشآت مخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:13 مساءً - واصلت محافظة الجيزة حملاتها الميدانية للاستجابة لشكاوى المواطنين التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع البلاغات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات رفع تجمعات القمامة والمخلفات من مناطق صوامع إمبابة وشارع المصرف بنطاق حيي إمبابة وبولاق الدكرور، وقطعة أرض فضاء بشارع أحمد إبراهيم، إلى جانب رفع المخلفات من نفق البوسطة وبجوار سلم الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم، ومنطقة الصفطاوي بأرض اللواء بحي العجوزة.

كما تم غلق وتشميع كافيه بشارع عبد الحميد لطفي المتفرع من شارع بكري عليوة بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة لإدارته دون ترخيص وتسببه في إزعاج السكان، بالإضافة إلى غلق مقهى غير مرخص وقطع المرافق عنه ورفع المخالفات بعمارات بنك مصر بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وفي قطاع المرافق، تواصلت أعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي بمنطقة بشتيل، مع استكمال تنفيذ خط صرف صحي بقطر (400) مم بشارع الرشاح، والتوجيه بسرعة إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية عقب انتهاء الأعمال.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية حملات لإزالة خيام فرز المخلفات الخاصة بالنباشين بمنطقة الشيشيني بشارع المريوطية، وأسفل محور عمرو بن العاص بمنطقتي المطبعة وفيصل، للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الممارسات العشوائية.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، تمت إزالة كتلة أسمنتية من الطريق المؤدي إلى منطقة سقارة الأثرية كانت تعوق الحركة، بما يسهم في تأمين حركة المواطنين والمترددين على المنطقة.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار المتابعة اليومية لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال فرق العمل الميدانية بالأحياء والمراكز والمدن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.