محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس مشروع تطوير مدخل مدينة دهب بطول 6 كم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:13 مساءً - وضع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء،الخميس، حجر أساس مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة وإنارة مدخل مدينة دهب، بداية من الكمين وحتى مدخل القرى السياحية، بطول 6 كيلومترات. في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية وتطوير المدن السياحية، ودعم رؤية مصر 2030 للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين،

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، واللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، والمهندس شريف عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بجهاز التعمير، وممثلي الشركة المنفذة، والنائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ، ومشايخ وعواقل مدينة دهب وممثلي السكان المحليين.

وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة دهب بطول 6 كيلومترات، بعرض 9 أمتار لكل اتجاه، وإنشاء جزيرة وسطى بعرض 3 أمتار، بالإضافة إلى أعمال الرصف والإنارة، بما يساهم في تحسين الصورة الحضارية للمدينة، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتوفير مدخل يليق بمكانة دهب كإحدى أهم المدن السياحية بجنوب سيناء.

وعقب وضع حجر الأساس، عقد محافظ جنوب سيناء مؤتمرًا بمدينة دهب، استعرض خلاله خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير شبكات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة دهب لما تتمتع به من مقومات سياحية وبيئية فريدة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك اعتمادات مالية كبيرة لدعم مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب أعمال تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب واستكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة بالمدينة.

وأكد المحافظ أن خطة تطوير دهب لا تقتصر على البنية الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل تطوير المناطق السياحية والمقاصد الطبيعية، وفي مقدمتها منطقة البلو هول، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، بما يحافظ على قيمتها البيئية والسياحية العالمية، مع تنظيم الأنشطة والخدمات المقدمة بها وفق ضوابط تضمن الحفاظ على طبيعتها الفريدة، وعدم الإضرار بأعمال العاملين بها أو أنشطة السكان المحليين.

وأوضح أن تطوير منطقة البلو هول يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لمدينة دهب، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الجنسيات، مع الحفاظ على البيئة البحرية والطبيعة الخاصة التي تميز المنطقة، باعتبارها أحد أشهر مواقع الغوص على مستوى العالم.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أن أعمال التطوير تتم وفق رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دهب كوجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على مصالح العاملين والسكان المحليين، ودعم مشاركتهم في عملية التنمية.

ووجه المحافظ الشكر لأهالي مدينة دهب ومشايخ وعواقل المدينة على تعاونهم ودعمهم المستمر لجهود الدولة والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تعد عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط التطوير.

من جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل وأهالي مدينة دهب عن خالص تقديرهم للقيادة السياسية، ومحافظ جنوب سيناء، والأجهزة التنفيذية، مشيدين بالمشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المدينة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة ودعم القطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.