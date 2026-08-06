رئيس الوزراء يبحث مع مدير عام اليونسكو تعزيز التعاون في التعليم والثقافة والذكاء الاصطناعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 01:21 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في عدد من المجالات الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء أن تولي الدكتور خالد العناني منصب المدير العام لليونسكو يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع التعاون مع المنظمة في مجالات التعليم والثقافة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن تقديره للدعم الذي تلقاه من الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة اليونسكو، ومشيدًا بما تحقق من تطور في قطاعات التعليم والثقافة والعلوم.

وأشار العناني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مع مصر في تطوير التعليم الفني، وتأهيل المعلمين، وتعزيز الإعلام الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة داخل القارة الإفريقية، تشمل نقل الخبرات المصرية في إنشاء المتاحف، والحفاظ على التراث، وإحياء الحرف التقليدية، ودعم برامج إعداد الكوادر المتخصصة.