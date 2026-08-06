الأوقاف تنظم 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة في مساجد الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 12:29 مساءً - تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) في المساجد الكبرى بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، عقب صلاة المغرب، وذلك ضمن برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وتأتي هذه المجالس في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، ومواجهة مظاهر التطرف الفكري والتطرف اللاديني، إلى جانب تعزيز محبة النبي محمد ﷺ والاقتداء بسيرته العطرة، والإسهام في بناء الشخصية الوطنية.

ويشارك في إحياء هذه المجالس نخبة من الأئمة وذوي الأصوات الحسنة، تأكيدًا لحرص الوزارة على إحياء المجالس العلمية والروحية، وربط المصلين بالتراث الإسلامي الأصيل، وتعميق معاني الإيمان والسمو الروحي.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وتعزيز الوعي الديني، بما يدعم دور المسجد في بناء الإنسان وترسيخ قيم الوسطية والانتماء الوطني.