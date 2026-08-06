انفجاران قرب مضيق هرمز.. ناقلة نفط تُبلغ عن الحادث وسط مفاوضات إيرانية عُمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 12:29 مساءً - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط أبلغت، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز بالقرب من السواحل العُمانية، في واقعة تأتي بالتزامن مع استمرار المشاورات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في المضيق.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد نحو 16 كيلومترًا جنوب شرقي منطقة كمزار بسلطنة عُمان، مشيرة إلى أن ربان الناقلة أكد سلامة السفينة وطاقمها، دون تسجيل أضرار بيئية أو إصابات.

وتزامنت الواقعة مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية وصول البيان المشترك مع سلطنة عُمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز إلى المراحل النهائية من المراجعة والصياغة.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن التفاهمات مع الجانب العُماني تقتصر على تنظيم مسارات دخول وخروج السفن، موضحًا أن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق، إذ يرتبط هذا الأمر بتنفيذ الولايات المتحدة التزامات تتعلق بالعقوبات والحصار البحري والأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى وقف ما وصفه بالاعتداءات.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا أيضًا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز وتبادل بيانات وإحداثيات السفن لتعزيز سلامة حركة العبور.