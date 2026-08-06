محمد صلاح يوجه رسائل لجماهير طرابزون بعد الإستقبال التاريخي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - أبدى النجم المصري محمد صلاح سعادته الكبيرة بالاستقبال الجماهيري الحافل الذي حظي به فور وصوله إلى مدينة طرابزون، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي التركي قد نجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر بعقد يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية.

محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير طرابزون

وفي أول تعليق له عقب وصوله إلى طرابزون، أعرب صلاح عن دهشته من الحشود الجماهيرية التي احتشدت لاستقباله في المطار، قائلًا: "يوجد هنا نحو 25 ألف شخص، ولا أعتقد أنني شاهدت شيئًا مماثلًا من قبل داخل أحد المطارات."

وأضاف قائد منتخب مصر: "هذا الحب والاهتمام أسعداني كثيرًا، وأشعر بامتنان كبير للجماهير، حتى إن الكلمات تعجز عن وصف ما أشعر به."

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على حماسه لبدء مشواره مع فريقه الجديد، قائلًا: "أتطلع إلى خوض التدريبات مع الفريق، ودائمًا ما أسعى لتحقيق البطولات أينما ألعب، وآمل أن نقدم موسمًا قويًا وننافس على الألقاب محليًا وأوروبيًا."