وزارة الصحة: تخصيص 3601 مركز لتقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:28 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم خدماتها بالمجان.

المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على جميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن 40 عامًا، إضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية عالية الجودة.

وأشار إلى أن الفحوصات تشمل قياس ضغط الدم، مستويات السكر العشوائى والتراكمى، نسب الدهون بالدم، وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية حول عوامل الخطورة، وبرامج متابعة دورية تُحدد مواعيدها حسب نتائج الفحص الأولى.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكرى تحصل على الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية نفسها، بينما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أى تكاليف، مما يساهم بشكل كبير فى تقليل مخاطر الفشل الكلوى المزمن.