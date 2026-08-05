بيراميدز يفتتح مشواره أمام غزل المحلة.. والأندية في سباق مع الزمن لحسم الصفقات قبل غلق القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:05 مساءً - يستهل فريق بيراميدز مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 بمواجهة غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، في افتتاح حملة الفريق للمنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجديد.

على جانب آخر، تكثف أندية الدوري المصري الممتاز تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لحسم صفقاتها الجديدة قبل إغلاق باب القيد الأول، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتسعى الأندية إلى إنهاء جميع التعاقدات، سواء مع اللاعبين المحليين أو الأجانب، لضمان قيدهم رسميًا وتجهيزهم للمشاركة مع فرقهم منذ الجولة الافتتاحية. ويشهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطًا كبيرًا، في ظل رغبة مختلف الأندية في تدعيم صفوفها بالعناصر التي تلبي احتياجاتها الفنية.

15 أغسطس آخر موعد للقيد

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد يوم 15 أغسطس الجاري موعدًا نهائيًا لإغلاق باب القيد الصيفي، ليكون الفرصة الأخيرة أمام الأندية لإنهاء إجراءات تسجيل صفقاتها الجديدة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وتسابق إدارات الأندية الزمن خلال الأيام الأخيرة من فترة القيد، لحسم المفاوضات الجارية واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل اللاعبين، بما يضمن جاهزيتهم للمشاركة مع فرقهم منذ بداية الموسم.