أحمد دياب: الدوري ينطلق بلا تأجيلات.. ورفع الحضور الجماهيري إلى 40 ألف مشجع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:05 مساءً - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الموسم الجديد من الدوري الممتاز سيشهد استمرار سياسة الالتزام الكامل بجدول المسابقة، دون تأجيل أي مباراة، للعام الثالث على التوالي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية ويخدم استعدادات المنتخب الوطني.

وخلال كلمته في مراسم سحب قرعة الدوري، هنأ دياب الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخب مصر على الأداء الذي قدمه في كأس العالم 2026، معربًا عن تقديره للأندية على تجديد ثقتها في مجلس إدارة الرابطة، ومؤكدًا مواصلة العمل لتطوير المسابقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن انتظام جدول الدوري يمثل أولوية، خاصة في ظل ارتباطه بمعسكرات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن عدم اللجوء إلى التأجيلات يعزز العدالة التنافسية بين جميع الفرق.

وأعلن دياب رفع السعة الجماهيرية في مباريات استاد القاهرة الدولي واستاد برج العرب إلى 40 ألف مشجع، إلى جانب زيادة مكافأة التتويج بلقب الدوري لتصل إلى 50 مليون جنيه، بما يواكب قيمة الجوائز في عدد من البطولات القارية.

وأوضح أن منافسات الدوري المصري لموسم 2026-2027 ستنطلق رسميًا يوم 21 أغسطس الجاري، فيما تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، قبل تقسيمها في المرحلة الثانية إلى مجموعتي المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط، مع هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين.

كما كشف عن توقف المسابقة مؤقتًا اعتبارًا من 20 سبتمبر المقبل، لإفساح المجال أمام معسكر المنتخب الوطني ضمن أجندته الدولية.