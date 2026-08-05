هيئة الإسعاف تطلق أولى برامجها التدريبية للإخلاء الطبي الآمن بالسواحل المصرية من الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:13 مساءً - تحت شعار «نغطي كل ربوع مصر»، أطلقت هيئة الإسعاف المصرية أولى برامجها التدريبية المتخصصة والمعتمدة لأطقمها الإسعافية في مجال الإخلاء الطبي الآمن للمصابين في البيئات البحرية.

يأتي التدريب ضمن مساعي هيئة الإسعاف المصرية للتوسع في تأمين السواحل المصرية إسعافيًا، عبر أسطول لانشات الإسعاف البحري، الذي يضم 6 لانشات، أُطلق أولها بمحافظة الإسكندرية، فيما يجري الاستعداد لإطلاق باقي اللانشات تباعًا.

غلب على التدريب الطابع العملي، من خلال تنفيذ مناورة إسعافية بنهر النيل باستخدام لانشات الإسعاف النهري، والتي تضمنت تنظيم عملية الإخلاء الطبي الآمن للمصابين من الجزر النيلية إلى اللانشات، ومنها إلى اليابسة، حيث تنتظر سيارة الإسعاف لإجلاء المصاب ونقله إلى المستشفى.

تناول التدريب العديد من الجوانب، من أبرزها:

-عمليات الإنقاذ المائي واستخدام سترات النجاة والنقالات.

- إجراءات الإخلاء البحري والنهري وبروتوكولات السلامة.

- إدارة منظومة عمليات الإنقاذ والتنسيق مع خدمات الطوارئ الطبية والجهات البحرية.

- الاستجابة الطبية الطارئة في حوادث المياه، عبر محاكاة واقعية لعمليات الإنقاذ والتعامل مع المصابين.

وأشرف على إعداد وتنفيذ التدريب أعضاء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية، الذي يمثل منارة تعليمية وتدريبية متخصصة في علوم الإسعاف وبروتوكولات إنقاذ