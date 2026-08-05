تأجيل الحكم على سارة خليفة في قضية هتك عرض شاب إلى 5 سبتمبر.. وتواجه اتهامات أخرى بالمخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:13 مساءً - قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل النطق بالحكم على المنتجة سارة خليفة في القضية المتهمة فيها بهتك عرض شاب وتصويره داخل مسكنها، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.

وتواجه سارة خليفة قضية أخرى تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بعدما سبق للمحكمة إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، كما تُحاكم أيضًا في اتهام منفصل بتعاطي المواد المخدرة، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وفقًا لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، بهدف الاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم بين استيراد المواد الخام، وتصنيعها، وترويجها، واتخذوا من أحد العقارات مقرًا لتخزين المواد المخدرة وتجهيزها، فيما أسفرت الضبطية عن التحفظ على أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

واعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو، بينما أصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين، وفحص حساباتهم البنكية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.