هيئة الإسعاف تطلق أول برامجها التدريبية للإخلاء الطبي الآمن بالسواحل المصرية.. البداية من الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:29 مساءً - أطلقت هيئة الإسعاف المصرية أولى برامجها التدريبية المتخصصة والمعتمدة لأطقمها الإسعافية في مجال الإخلاء الطبي الآمن للمصابين في البيئات البحرية، تحت شعار «نغطي كل ربوع مصر»، وذلك في إطار خطتها لتعزيز جاهزية فرقها وتأمين السواحل المصرية بخدمات إسعافية متطورة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة للتوسع في منظومة الإسعاف البحري، من خلال أسطول يضم 6 لانشات إسعاف بحري، جرى إطلاق أولها بمحافظة الإسكندرية، فيما تستعد الهيئة لتشغيل باقي اللانشات تباعًا في عدد من المحافظات الساحلية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية.

واعتمد التدريب على الجانب العملي، عبر تنفيذ مناورة إسعافية باستخدام لانشات الإسعاف النهري، شملت محاكاة عملية الإخلاء الطبي الآمن للمصابين من الجزر النيلية إلى لانشات الإسعاف، ثم نقلهم إلى اليابسة، حيث كانت سيارات الإسعاف في انتظارهم لاستكمال إجراءات الإجلاء إلى المستشفيات.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الأساسية، شملت:

عمليات الإنقاذ المائي واستخدام سترات النجاة والنقالات.

إجراءات الإخلاء البحري والنهري وتطبيق بروتوكولات السلامة.

إدارة عمليات الإنقاذ والتنسيق مع خدمات الطوارئ الطبية والجهات البحرية.

الاستجابة الطبية الطارئة في حوادث المياه، من خلال سيناريوهات محاكاة واقعية للتعامل مع المصابين.

وأشرف على إعداد وتنفيذ البرنامج أعضاء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية، الذي يُعد مركزًا متخصصًا في تأهيل الكوادر الإسعافية وتطوير مهاراتها وفق أحدث بروتوكولات الإسعاف والإنقاذ، بما يعزز جاهزية الهيئة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية.