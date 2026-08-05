الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين اليوم لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:29 مساءً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في الزيارة التي سوف يقوم بها إلى بلده الثاني مصر تعزيزًا لأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات تستهدف تعميق العلاقات الثنائية والتعاون المتميز بين مصر والبحرين في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.