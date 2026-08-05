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الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين اليوم لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين اليوم لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:29 مساءً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في الزيارة التي سوف يقوم بها إلى بلده الثاني مصر تعزيزًا لأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات تستهدف تعميق العلاقات الثنائية والتعاون المتميز بين مصر والبحرين في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

صرح بذلك السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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