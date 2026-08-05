أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:13 مساءً - نظمت أكاديمية الشرطة، بمقر مركز بحوث الشرطة، دورتين تدريبيتين للكوادر العاملة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مجال التعريف بالقانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، وذلك خلال الفترة من (2) إلى (3) أغسطس 2026.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات، شملت التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد السلوك والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، إلى جانب التدريب على مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالانفتاح على المنظمات الدولية المعنية، ودعم مسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة.