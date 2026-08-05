عبد العاطي والصفدي يؤكدان مواصلة التنسيق المصري الأردني ويدعوان لوقف التصعيد في غزة والضفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:21 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والأردن، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الملفات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة، كما ناقشا الاستعدادات لعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكدين رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وضرورة وقف الإجراءات التي تعرقل فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

كما شدد الوزيران على أهمية تنفيذ استحقاقات خطة السلام في غزة عقب الإعلان عن خارطة الطريق، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، ويمهد للانتقال إلى المراحل التالية من جهود التهدئة وإعادة الاستقرار.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد عبد العاطي والصفدي ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع في المنطقة.