وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:21 مساءً -

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، اجتماعاً لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، يوم الأربعاء ٥ أغسطس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع الأهمية البالغة لآلية التعاون الثلاثي باعتبارها إطاراً مهماً لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم العمل العربي المشترك، مشيراً إلى ما تتيحه من فرص للاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها الدول الثلاث بما يحقق مصالح شعوبها. وشدد على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية لقادة الدول الثلاث إلى مشروعات عملية في مجالات البنية التحتية والتجارة والصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والنقل، مع أهمية تنفيذ مخرجات اللجان الفنية المنبثقة عن الآلية بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية.

كما تناول الوزراء عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد الوزير عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة دعم مسار آلية التعاون الثلاثي، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مصر والأردن والعراق، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.