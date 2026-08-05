وزير الخارجية ونظيره التونسي يبحثان تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بشأن غزة وليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش الاجتماع الوزاري الخاص بالقدس، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتونس، مشيدين بالتطور الذي تشهده الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مع التشديد على أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

واستعرض وزير الخارجية المصري جهود القاهرة واتصالاتها المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التوترات في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية، وإعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية، وتعزيز التنسيق العربي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ جميع استحقاقات خطة السلام، بما يشمل استكمال المرحلة الأولى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، تمهيدًا لبدء برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي الملف الليبي، أشاد الوزير المصري بنتائج اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، مؤكدًا أهمية استمرار اجتماعات الآلية لدعم وحدة الدولة الليبية، والحفاظ على سيادتها ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.



