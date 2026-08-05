التعليم توضح ضوابط تغيير المسار في شهادة البكالوريا بعد الصف الثاني الثانوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية تغيير المسار الدراسي ضمن نظام شهادة البكالوريا، موضحة أن الطالب سيكون بإمكانه التحويل إلى مسار آخر عقب الانتهاء من العام الأول للبكالوريا، أي بعد الصف الثاني الثانوي، على أن تعلن الوزارة المواعيد النهائية المخصصة لتقديم طلبات تغيير المسار عبر موقعها الرسمي.

وأكدت الوزارة أن الانتقال من مسار إلى آخر يتطلب دراسة مادة التخصص الخاصة بالمسار الجديد، إلى جانب استكمال المواد الأساسية المرتبطة به، بما يضمن تأهيل الطالب للالتحاق بالكليات التي يشملها هذا المسار.

وضربت الوزارة مثالًا توضيحيًا، بأنه إذا كان الطالب قد التحق في البداية بمسار الآداب والفنون، ثم قرر التحويل إلى مسار الأعمال، فسيتعين عليه دراسة مادة المحاسبة أو إدارة الأعمال، بالإضافة إلى مادتي الاقتصاد (المستوى المتقدم) والرياضيات، ليصبح مستوفيًا لشروط الالتحاق بالكليات التابعة لمسار الأعمال.