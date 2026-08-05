طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية وسط استعدادات مكثفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:21 صباحاً - يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وسط إجراءات تنظيمية واستعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير الامتحانات في جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية امتحاني العلوم واللغة الإنجليزية، فيما يخوض طلاب الشهادة الإعدادية امتحاني القرآن الكريم وتجويده، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باللجان، وتوفير الاحتياجات اللازمة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات في هدوء وانتظام.

وكانت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية، قد انطلقت السبت الماضي الموافق الأول من أغسطس، حيث تستمر امتحانات المرحلة الابتدائية حتى الخميس 6 أغسطس، فيما يختتم البرنامج التأهيلي امتحاناته في اليوم نفسه، بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 8 أغسطس، وفق الجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.