وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:49 مساءً -

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٤ أغسطس، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس، والمقرر عقده يوم الأربعاء ٥ أغسطس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور العربي المستمر إزاء مستجدات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحث سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تكثيف التنسيق العربي إزاء التحديات الراهنة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.