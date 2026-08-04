الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:21 مساءً - أكد الأردن اليوم تأييده لبيان مصر ودولة قطر والجمهورية التركية، بصفتهم الوسطاء فى جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وتثبيت الاستقرار، والذى أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الخارجية الأردنية تدين استهداف المدنيين والمنشآت الصحية

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إدانة الأردن هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية، وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، مشددا على ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

دعوة للضغط على إسرائيل وتنفيذ خطة وقف إطلاق النار

وأضاف المجالي إن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبما يضمن تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي حول غزة، ويحول دون تقويض الجهود الرامية لتثبيت الاستقرار في غزة وتحقيق تهدئة شاملة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.