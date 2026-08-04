وزير الري: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز الإدارة الذكية للموارد المائية ورفع كفاءة الحوكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:29 مساءً - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وأكد الدكتور سويلم أن تعزيز الاعتماد على الرقمنة يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تحسين إدارة المنظومة المائية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.

وأشار سيادته إلى تنفيذ الوزارة العديد من مشروعات التحول الرقمي، من أبرزها تطبيق التوأمة الرقمية لشبكات الري والترع، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرصد اللحظي (التليمتري) في إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة المساقي الخصوصية، وتطوير المنصات الرقمية، ونظم دعم اتخاذ القرار.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الحلول الرقمية في مختلف قطاعاتها، بما يشمل تشغيل وصيانة المنشآت المائية، وإدارة توزيع المياه، ومتابعة المشروعات، ورصد التعديات، وإدارة الأصول، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بمواصلة التوسع في تطبيقات التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة، مع الإسراع في استكمال منظومات الرقمنة الجارية، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات والتطبيقات المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

كما وجه سيادته بالاستمرار في تطوير الكوادر البشرية ورفع قدراتها على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.