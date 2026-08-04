وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:29 مساءً -

استقبل وزير العمل، حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد،وشاركت في جانبٍ من الاجتماع السيدة ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية وزيادة الإنتاج.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول تعاون ووضع جدول زمني لتنفيذ برامجه ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.

و ناقش الجانبان آليات إعداد هذا البروتوكول ليتضمن خطة تنفيذية واضحة، يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، بهدف توسيع مجالات التعاون بين الوزارة والاتحاد، خاصة في التدريب المهني، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق احتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، مع التوسع في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة داخل المحافظات، بما يتوافق مع المهن المطلوبة في كل قطاع.