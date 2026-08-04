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ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز (3) ملايين جنيه

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ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز (3) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها للتصدي لإخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت (3) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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