التأمينات: إنجاز 92% من الملفات المتأخرة ورقمنة 170 خدمة إلكترونية لأول مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:12 مساءً - أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حققت طفرة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بفضل مشروع التحول الرقمي الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير حصول أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على الخدمات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من إنهاء 92% من الملفات المتأخرة، إلى جانب ميكنة 170 خدمة إلكترونية لأول مرة في تاريخها.

وقال رئيس الهيئة، خلال لقاء مع قناة النيل للأخبار، إن منظومة التحول الرقمي قدمت أكثر من 8 ملايين خدمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمتوسط يقترب من مليوني خدمة شهريًا، موضحًا أن نحو نصف هذه الخدمات يتم إنجازها بشكل فوري، بينما تشمل الخدمات الأخرى طلبات متنوعة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

أكثر من 170 خدمة إلكترونية لأول مرة

وأوضح جمال عوض أن ميكنة 170 خدمة في منظومة التأمينات والمعاشات تمثل إنجازًا غير مسبوق، وتعكس نجاح خطة الهيئة في تحديث بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

وأضاف أن المشروع لا يهدف فقط إلى التحول من النظام الورقي إلى الرقمي، وإنما إلى إعادة صياغة أسلوب تقديم الخدمة بما يضمن السرعة والدقة والشفافية في التعامل مع المواطنين.

إنجاز 92% من الملفات المتأخرة

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الهيئة أوفت بالتعهدات التي قطعتها أمام مجلس النواب بشأن إنهاء الملفات المتأخرة، موضحًا أنه تم الانتهاء من صرف المستحقات ومعالجة نحو 92% من هذه الملفات.

وأكد أن النسبة المتبقية، والتي تبلغ 8%، ترتبط بحالات تتطلب استكمال بيانات من أصحابها أو مراجعة بيانات تاريخية تحتاج إلى إجراءات يدوية، وهو ما تعمل الهيئة على الانتهاء منه في أقرب وقت.

تدريب أكثر من 14 ألف موظف

وأوضح عوض أن نجاح مشروع التحول الرقمي اعتمد بصورة كبيرة على تطوير العنصر البشري، حيث نفذت الهيئة برنامجًا تدريبيًا موسعًا شمل تدريب 14 ألفًا و600 موظف على استخدام المنظومة الجديدة خلال عام ونصف.

وأضاف أن التدريب جرى وفق نموذج تدريب المدربين، الذي يعتمد على تأهيل مجموعات من العاملين داخل مكاتب الهيئة المختلفة، لتتولى نقل الخبرات إلى زملائها، بما يضمن وجود كوادر قادرة على تقديم الدعم الفني داخل جميع المكاتب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تطوير الأداء لخدمة أصحاب المعاشات

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضم نحو 20 ألف موظف، مؤكدًا أن تفاوت مستويات الخبرة والأداء بين العاملين يعد أمرًا طبيعيًا في أي مؤسسة كبيرة، إلا أن الجهود التي بذلها العاملون خلال الفترة الماضية أسهمت في نجاح منظومة التحول الرقمي وتحقيق أهدافها.

وشدد جمال عوض على أن خدمة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم تمثل الهدف الأساسي للهيئة، مؤكدًا أن أي تقصير أو خروج عن هذا النهج سيواجه بإجراءات حاسمة ومساءلة فورية، في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وجودة للمواطنين.