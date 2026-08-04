الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وانخفاض الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:20 مساءً - أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية بدأت في الانكسار، مع تسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن الأجواء ستعود تدريجيًا إلى المعدلات الطبيعية لفصل الصيف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن اليوم يشهد بداية انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية على شمال البلاد، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 35 درجة مئوية، بعدما تراوحت أمس بين 37 و38 درجة.

وأضاف أن الانخفاض يمتد إلى محافظات شمال الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 37 و38 درجة مئوية، بعد أن كانت تسجل نحو 40 درجة، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45 و46 درجة مئوية.

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن الانخفاض الحالي يمثل بداية العودة إلى المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف، موضحًا أن درجات الحرارة على القاهرة وشمال الجمهورية ستتراوح بين 35 و36 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى 34 درجة مع نهاية الأسبوع.

وأكد أن هذه الدرجات تظل ضمن الأجواء الحارة المعتادة خلال شهر أغسطس، بينما تبقى المحافظات الجنوبية تحت تأثير الطقس شديد الحرارة.

وأوضح القياتي أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر خلال الفترة الحالية، باعتباره السمة الأبرز لشهر أغسطس، الذي يمثل ذروة فصل الصيف من حيث الرطوبة.

وأضاف أن الرطوبة ترفع الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، رغم الانخفاض المسجل في قيم الحرارة، وهو ما يجعل الشعور بالطقس أكثر حرارة مقارنة بدرجات الحرارة المعلنة.

ولفت إلى أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على عدد من المناطق، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات الليل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستشهد أيضًا انخفاضًا، لتتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، مقارنة بالأيام الماضية التي سجلت خلالها نحو 27 درجة، وهو ما سينعكس على تحسن الإحساس بالأجواء الليلية، لا سيما في المناطق المكشوفة.

وحذر المتنبئ الجوي من استمرار ارتفاع الأمواج على عدد من شواطئ البحر المتوسط، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، حيث يتجاوز ارتفاع الأمواج في بعض الأحيان مترين.

وأوضح أن هذا الارتفاع لا يؤثر على حركة الملاحة البحرية أو أعمال الصيد، لكنه قد يشكل خطورة على المصطافين، داعيًا إلى الالتزام بتعليمات السلامة واتباع الإرشادات المعلنة على الشواطئ، خاصة في المناطق التي ترفع الرايات التحذيرية، حفاظًا على سلامة المواطنين.