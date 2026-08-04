وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة يعقدان جلسة مباحثات موسعة ويتفقدان مشروع تطوير ديوان عام المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:20 مساءً - عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. وجاء ذلك في مستهل الزيارة الميدانية التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وضمان انعكاس المشروعات التنموية على جودة حياة المواطن المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تيسير حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وأكدت محافظ البحيرة حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار التنسيق والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتابعة معدلات إنجاز المشروعات بصورة دورية، مع العمل الفوري على تذليل أية معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة. وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة التام على توفير كافة الاحتياجات التمويلية لمحافظة البحيرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات "حوكمة الاستثمارات العامة".