وزير الصناعة يبحث مع ممثلي شركة RHI Magnesita النمساوية إقامة مشروع لإنتاج الحراريات المتكاملة للصناعات الثقيلة في مصر

في إطار توجه وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الثقيلة وتوطين الصناعات التكميلية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع حكيم الدين علي الرئيس الإقليمي لشركة RHI Magnesita لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث خطة الشركة لإقامة مشروع لإنتاج الحراريات المتكاملة للصناعات الثقيلة في مصر، وقد حضر الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 مساءً - 1. المشروع يتماشى مع خطة الوزارة لنقل وتوطين التكنولوجيات في الصناعة المصرية لزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية

واستعرض الاجتماع أنشطة ومشروعات الشركة (في إنتاج كافة أنواع الحراريات المستخدمة في تصنيع الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والزجاج) في مختلف دول العالم واستحواذها خلال السنوات الماضية على عدد من الشركات في آسيا، إلى جانب دراسة الشركة حالياً إقامة مصنعٍ لها في مصر.

وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أن الوزارة تولي- في إطار استراتيجيتها المحدثة للصناعة المصرية 2030- اهتماماً بالغاً بصناعة الحراريات باعتبارها من الصناعات التكميلية اللازمة لإنتاج مواد البناء والصناعات المعدنية والتي تدخل في مختلف الصناعات الهندسية وتلبي احتياجات المشروعات القومية، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة سيسهم بصورة كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلي الكبير والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط.