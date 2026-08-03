أخبار مصرية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء التصعيد

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 08:13 مساءً - جرى اتصال هاتفي، اليوم الإثنين ٣ أغسطس، بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

 

تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر، حيث شددا على أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وإعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية. كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي ويصون مصالح دول المنطقة وشعوبها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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