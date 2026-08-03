وزارة التعليم: 70 جنيها رسوم تسليم شهادة الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 08:13 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم تسليم طلاب الثانوية العامة شهادة النجاح ب 70 جنيها للطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم فى خطاب بها: نظراً لعدم تفعيل آلية تحصيل قيمة شهادات الثانوية العامة للعام الدراسى 2026 بمكاتب البريد وصعوبة تحصيل الرسوم المقررة، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2026 على شهادات العام الدراسي الحالي، يتم تحصيل قيمة شهادة الثانوية العامة لهذا العام طبقاً للعام السابق بناء على موافقة الوزير على تعديل قيمة الرسم الاضافي الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (146) بتاريخ 2020/9/3، بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية.