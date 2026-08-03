الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الزمالك ضد صفحات تسيء لمجلس إدارة النادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 07:21 مساءً - تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد صحفات الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر محتوى يحمل الإساءة للنادي والتشكيك في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة، ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة، كما كما تقدم النادي بشكوى ضد حساب إلكتروني آخر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بداعي نشره محتوى يتضمن إساءات وتنمر ضد رئيس نادي الزمالك.

وتم إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما جاء فيهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.