الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ مخرجات الاتفاقات المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 07:21 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جلالة الملك استهل الاتصال بالتعبير عن تضامن البحرين وتمنياتها الصادقة لمصر عقب الزلزال الذي وقع فجر اليوم، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر في مواجهة التحديات. ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره وامتنانه لأخيه صاحب الجلالة لما أبداه من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه مصر وشعبها.

وأعرب الرئيس السيسى عن اعتزاز مصر، قيادةً وشعباً، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة مع البحرين، مشيراً إلى توافق رؤى البلدين إزاء القضايا والأزمات الإقليمية، واستمرار جهودهما المشتركة لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. كما جدد الرئيس السيسى التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها، ومشيداً بما تتخذه القيادة البحرينية الحكيمة من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جلالة الملك حمد بن عيسى أعرب عن بالغ تقديره لموقف مصر الثابت في مساندة البحرين، ولتضامنها مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات التي فرضتها العمليات العسكرية بالمنطقة، مؤكداً أن المملكة تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحفظ سيادة الدول العربية ومصالح شعوبها. كما شدد جلالته على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال تطورات العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على التزام حكومتي البلدين بمواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون عبر تنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد البحريني إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٥، فضلاً عن تفعيل مخرجات الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي التي عقدت في فبراير ٢٠٢٥ بالمنامة، باعتبارها أحد الأطر المؤسسية الرئيسية للتعاون بين البلدين. وفي ذات السياق، أشاد السيد الرئيس بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في البحرين، مؤكداً اعتزاز مصر بمساهمات أبنائها في مسيرة التنمية بالمملكة الشقيقة.