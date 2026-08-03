الرئيس السيسي يشدد على مواصلة التنسيق المصري البحريني لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 07:21 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جلالة الملك استهل الاتصال بالتعبير عن تضامن البحرين وتمنياتها الصادقة لمصر عقب الزلزال الذي وقع فجر اليوم، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر في مواجهة التحديات. ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره وامتنانه لأخيه صاحب الجلالة لما أبداه من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه مصر وشعبها.

وأعرب الرئيس السيسى عن اعتزاز مصر، قيادةً وشعباً، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة مع البحرين، مشيراً إلى توافق رؤى البلدين إزاء القضايا والأزمات الإقليمية، واستمرار جهودهما المشتركة لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. كما جدد الرئيس السيسى التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها، ومشيداً بما تتخذه القيادة البحرينية الحكيمة من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها.