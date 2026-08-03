حدث في واشنطن .. الحرائق تلتهم أكبر المدن وإجلاء 60 ألف ودمار 101 ألف هكتار فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 05:13 مساءً - أفاد مسئولو الإطفاء في الولايات المتحدة أن حرائق غابات سريعة الانتشار، مدفوعة برياح عاتية وارتفاع حاد في درجات الحرارة، دفعت إلى إجلاء 60 ألف شخص من منطقة سبوكين في شرق ولاية واشنطن.

دمرت الحرائق أكثر من 600 منزل ومنشأة تجارية ومبانٍ أخرى، فيما وصفته عمدة سبوكين، ليزا براون، بأنه "أسوأ كارثة طبيعية شهدتها منطقتنا".

وكانت ثلاثة حرائق كبيرة مشتعلة في المنطقة وقد أصدرت الولاية تحذيرات بشأن جودة الهواء، وتسببت الحرائق في تصاعد سحابة كثيفة من الدخان فوق المنطقة، والتهمت النيران نحو 12 ميلًا مربعًا من الأراضي حتى مساء الأحد حول سبوكين، ثاني أكبر مدن ولاية واشنطن. ولم يُعلن مسؤولو الإطفاء عن أي سيطرة على الحرائق.

وأفاد مسؤولو الإطفاء أن 15 حريقًا كبيرًا كانت مشتعلة في أنحاء الولاية يوم الأحد، والتهمت النيران ما يقرب من 390 ميلًا مربعًا بما يعادل أكثر من 101 ألف هكتار، وقال ديف أبتجروف، مفوض الأراضي العامة في ولاية واشنطن، في مؤتمر صحفي، إن نحو 4000 شخص شاركوا في جهود مكافحة الحرائق في الولاية.

وتوقع مسؤولو الإطفاء انخفاضًا في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، لكن في وقت لاحق من الأسبوع، سترتفع درجات الحرارة إلى منتصف التسعينيات فهرنهايت، مع رطوبة نسبية في أوائل العشرينات

وقال حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، في مؤتمر صحفي يوم الأحد: فقد الكثير من سكان واشنطن كل شيء في فترة وجيزة جدًا. ففي غضون ساعات قليلة، تغيرت حياتهم بشكل جذري وعميق. ومن الصعب إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن حزننا لما يمر به الناس من خسارة كهذه

وأعلنت شركة الكهرباء أنها قامت بفصل التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة العامة في المنطقة نظرًا لارتفاع خطر اندلاع الحرائق، ولكن تمت إعادة التيار بحلول يوم الأحد. ومع ذلك، لا يزال العديد من السكان بدون كهرباء بسبب الحرائق.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أنها خصصت أموالاً فيدرالية للمساعدة في مكافحة حرائق سينلاهيكين، وفيرفيو، وأوتوم لين وقال فيرجسون يوم الأحد إنه تحدث مع الرئيس ترامب ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، وأنهم "سيعملون معًا على طلبات إضافية للمساعدة الفيدرالية".