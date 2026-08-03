اللواء عمرو عبد الوهاب يستعرض أحدث مستجدات مبادرة "مزرعتك في مصر" وفرص الاستثمار بالريف المصري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:29 مساءً - مبادرة "مزرعتك في مصر" تفتح آفاقاً جديدة لاستثمار أبناء الوطن في المشروعات القومية الوطنية

تلقينا 4500 طلب من المصريين بالخارج للتعاقد على أراضى "مزرعتك فى مصر" خلال 3 أيام فقط من فتح باب التقديم للمرحلة الأولى.. وجارى تجهيز مساحات أراضى إضافية استعداداً لطرحها فى المرحلة الثانية من المبادرة

جارى التعاقد مع عدد 147 عميل على مساحة 7600 فدان.. بما يمثل كامل مساحة الأراضى المطروحة فى المرحلة الأولى من المبادرة

نعمل حالياً على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تتيح إنهاء مختلف خدمات المبادرة للمصريين بالخارج عن بُعد

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مشاركة المصريين بالخارج فى المشروعات القومية، وفى مقدمتها المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، باعتباره أحد أكبر مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية فى الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن مبادرة "مزرعتك فى مصر" أصبحت نموذجاً عملياً ناجحاً لتعزيز ارتباط أبناء الوطن بالخارج بمشروعات التنمية والاستثمار فى وطنهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها ضمن مشاركته فى الجلسة العامة الرئيسية لفعاليات اليوم الأول من النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج، والذى يعقد حالياً بالقاهرة تحت شعار "مهما إتغربنا مصر تقربنا"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلى الجهات المعنية، حيث تشارك شركة تنمية الريف المصرى الجديد راعياً رئيسياً للمؤتمر للعام الثانى على التوالى.

واستعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال كلمته، أحدث تطورات مبادرة "مزرعتك فى مصر"، التى أطلقتها الشركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للاستثمار والمشاركة فى المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى أن المبادرة حققت منذ إطلاقها نتائج إيجابية وإقبالاً متزايداً من أبناء الوطن فى مختلف دول العالم.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن المبادرة تلقت عدد 4500 طلب من المصريين بالخارج للتعاقد على الأراضى، وذلك خلال 3 أيام فقط من فتح باب التقديم للمرحلة الأولى من المبادرة، مما يؤكد شدة إقبال المصريين بالخارج على الأراضى المطروحة، فيما بلغ عدد المستفيدين 147 مستفيداً جارى حالياً التعاقد معهم على كامل مساحة الأراضى المطروحة فى المرحلة الأولى من المبادرة، والتى تبلغ 7600 فدان مع استمرار تلقى طلبات جديدة بصورة منتظمة، بما يعكس الثقة المتزايدة فى المشروع القومى وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.

ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تقوم حالياً بأعمال تجهيز وترفيق وتهيئة مساحات أراضى إضافية جديدة، استعداداً لطرحها لاحقاً فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن مشاركة وتواجد شركة تنمية الريف المصرى الجديد راعياً رئيسياً لمؤتمر المصريين بالخارج، للعام الثانى على التوالى، تأتى فى إطار استراتيجية الشركة لتعزيز التواصل مع أبناء الوطن فى الخارج، والتعريف بالفرص الاستثمارية التى يتيحها المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير مبادرة "مزرعتك فى مصر" وتوسيع نطاق الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

وقال اللواء عمرو عبد الوهاب : "نحرص على التطوير المستمر لمبادرة "مزرعتك فى مصر" بما يتواكب مع احتياجات المصريين بالخارج، ويعزز مساهمتهم فى جهود التنمية، وكذلك ييسر حصولهم على فرص استثمارية آمنة ومستدامة فى المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان والريف المصرى الجديد."

وأضاف : "ندرس حالياً إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لمبادرة "مزرعتك فى مصر"، لتكون نافذة رقمية موحدة تتيح للمصريين بالخارج التعرف على جميع الفرص الاستثمارية، واستعراض الأراضى المتاحة، والإطلاع على كراسات الشروط وتقديم طلبات الحجز، فضلاً عن متابعة إجراءات التعاقد وسداد المستحقات، والحصول على الدعم الفنى والرد على مختلف الإستفسارات، بما يحقق أعلى درجات التيسير والشفافية."

كما أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تعمل بالتنسيق مع "بنك مصر" على إتاحة المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج، من خلال تطوير آليات السداد والتحصيل، وإقرار حزمة جديدة من الحلول المصرفية التى تسهم فى تبسيط الإجراءات، وتراعى طبيعة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، بما يدعم زيادة الإقبال على المبادرة.

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الشركة من المقرر أن تكثف خلال الأسابيع المقبلة التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف توفير قاعدة معلومات محدَّثة بصورة دورية عن المبادرة بجميع السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب التجارية فى مختلف دول العالم، بما يضمن إتاحة المعلومات الدقيقة والرد على استفسارات المصريين بالخارج بصورة مباشرة، لتيسير حصولهم على جميع الخدمات المتعلقة بالمبادرة.

وأضاف: "نعمل على بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على طرح الأراضى، وإنما تشمل التحول الرقمى، وتطوير الخدمات، وتوفير المعلومات الدقيقة، والتيسير المصرفى، بما يجعل رحلة المستثمر المصرى بالخارج أكثر سهولة وكفاءة منذ الاستعلام وحتى التعاقد وتسلم الأرض والبدء فى النشاط فى مزرعته."

فى السياق ذاته، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد مستمرة فى تطوير البنية الأساسية والخدمات بمختلف مناطق المشروع، بما يضمن توفير بيئة استثمارية متكاملة تحقق أعلى معدلات النجاح للمشروعات الزراعية، وتسهم فى زيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم الإنتاج، ودعم الأمن الغذائى، بما يدفع إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن استثمار المصريين بالخارج فى المشروع القومى ليس مجرد استثمار اقتصادى، بل هو مشاركة حقيقية فى بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الأمن الغذائى، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تعمل الشركة على تحقيقه ودعمه بكل السبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" أن المصريين بالخارج يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى، وأن مشاركتهم فى المشروع القومى تحقق أهدافاً متعددة، من بينها زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائى، وجذب استثمارات وطنية جديدة، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة من المصريين المقيمين فى الخارج بأرض وطنهم.

وفى ختام كلمته، وجه اللواء عمرو عبد الوهاب الدعوة إلى أبناء مصر فى الخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تتيحها المبادرة، مؤكداً أن الشركة مستمرة فى تطوير خدماتها وتقديم المزيد من التيسيرات، بما يعزز مشاركة المصريين بالخارج فى المشروعات القومية، ويجسد اهتمام الدولة بربطهم بوطنهم وإشراكهم فى مسيرة التنمية.. حيث أكد قائلاً: "رسالتنا إلى كل مصرى بالخارج واضحة.. وطنك يفتح لك أبوابه، ويمنحك فرصة حقيقية لتكون شريكاً فى مشروعٍ قومى ناجح وعملاق، يمثل مستقبل الزراعة والتنمية فى مصر.. ونحن فى شركة تنمية الريف المصرى الجديد نلتزم بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه الشراكة، وتحويلها إلى قصص نجاح على أرض الواقع."