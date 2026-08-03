وزارة الزراعة تكشف عن جهود المركزي لمتبقيات المبيدات خلال يوليو: فحص أكثر من 24 ألف عينة غذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:13 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والفنية على المستويين المحلي والدولي، تأكيدًا لدوره المحوري في دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية والغذائية المصرية وذلك خلال شهر يوليو 2026.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم ، رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة المعمل، جهوده المكثفة لدعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال تقديم خدمات تحليلية متطورة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن المعمل حول أبرز الأنشطة والجهود، خلال شهر يوليو من العام الحالي 2026، عن تحقيق نتائج متميزة على المستويين الدولي والمحلي منها الاعتمادات الدولية والتحاليل المعملية والأنشطة التدريبية والتسويقية والعلمية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في مصر.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أنه تم استقبال ما يزيد عن 24 ألف عينة من السلع الغذائية بمقر المعمل الرئيسي بالجيزة وفرعه بالإسماعيلية، واردة من الجهات الرقابية المختلفة أو من العملاء لهذا الشهر، حيث تم تحليل هذه العينات داخل الأقسام المختلفة بالمعمل وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعملية، وإصدار النتائج الخاصة بها بدقة وكفاءة عاليتين.

وأوضحت عبد اللاه أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت حوالي 3700 عينة بنسبة تقدر بحوالي 15% من إجمالي عدد العينات خلال شهر يوليو للعام الحالي، في حين بلغت عينات الواردات نحو 3100 عينة واردة من ليبيا وموريشيوس لفحصها بمقر المعمل بنسبة بلغت حوالي 13%، بينما استحوذت عينات العملاء من منتجي ومصدري السلع الغذائية من الأفراد والشركات التي تسعى إلى تطبيق نظم الجودة والممارسات الزراعية أو الصناعية الجيدة على النصيب الأكبر بإجمالي تخطى 17000 عينة، وهو ما يمثل نحو 69% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال يوليو من العام 2026، كما تم فحص مايقرب من ألف عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، الأمر الذي رفع إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال يوليو للعام الحالي 2026 إلى ما يزيد عن 24.5 ألف عينة تقريبًا.

وأضافت مدير المعمل أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشارت "عبداللاه" إلى أن المعمل استقبل زيارة تفتيشية لوفد روسي من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية خلال الفترة من 26-30 يوليو 2026 وذلك فى إطار اعتماد المعامل المعنية بإصدار شهادات التحاليل أو شهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات الزراعية المصدرة إلى روسيا الإتحادية.

وشارك المعمل بالحضور فى "الدورة التاسعة والأربعون لهيئة دستور الأغذية (الكودكس) المقامة بجنيف - سويسرا.

وانتهى مركز التدريب التابع للمعمل من تنفيذ ثلاث برامج تدريبية دولية متخصصة، بمشاركة متخصصين من جمهورية تنزانيا، كوت ديفوار، موريتانيا بأقسام المعمل الفنية المختلفة، في ضوء استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع الدول الأفريقية.

واستقبل مركز التدريب التابع للمعمل وفدًا يضم نحو 24 طالبًا من كلية الزراعة بجامعة الأزهر، حيث تعرف الطلاب على أنشطة المعمل المختلفة، والدور الذي يقوم به في حماية صحة المستهلك ودعم الصادرات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بالإضافة مناقشة مشروعات تخرج لعدد 20 طالب بجامعة MSA.

وشهد شهر يوليو للعام الحالي نشاطًا ملحوظًا لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم توقيع توقيع عقدين لشركات إنتاج وتصدير سلع غذائية.

كما نظمت إدارة التسويق بالمعمل بتنظيم ورشة عمل حول أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير بعض محاصيل الخضر بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جمعية كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للمكافحة بمشاركة أكثر من 80 مشارك من المنتجين والمصدرين ، وممثلي الشركات التصديرية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب خبراء من مركز البحوث الزراعية والجامعات، في تأكيد واضح على أهمية هذه الورشة والدور المتنامي للمعمل في تطوير سلاسل القيمة الزراعية والتصديرية.

ونظمت إدارة التسويق بالمعمل زيارات لعدد ثلاثة من شركات إنتاج وتصدير السلع الغذائية بالتعاون للإطلاع على أنشطة المعمل وخدماته بأقسامه المختلفة. كما شارك المعمل في معرض مركز البحوث الزراعية للأمن الغذائية والتنمية المستدامة فى نسخته الثانية على مدار الأيام الثلاثة للمعرض قام خلالها باستقبال أكثر من 200 زائر بجناحه. وشارك المعمل فى فاعليات اليوم العالمي للاعتماد 2026 "الابتكار و الثقة والاستدامة : قوة الاعتماد" والمنظم من قبل المجلس الوطنى للإعتماد "الإيجاك" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومشروع دعم الإتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع الى الأسواق (تجارة) ، بالإضافة للمشاركة فى وبينار بعنوان "هندسة المقال العلمى كبوابة لنشر البحوث فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية فى المجلات الدولية المحكمة من البنية إلى القبول الدولى" المنظمة بمعرفة اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، المشاركة فى سلسلة ندوات إفتراضية عن المناهج التشاركية القائمة على التسهيل في خدمات الإرشاد الريفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “NENA” .

وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالمعمل من الباحثين تم تنظيم محاضرة علمية بعنوان تحليل متبقيات المبيدات باستخدام جهاز آلى لتحضير العينات بمركز التدريب بالمعمل.

تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار الدور الوطني والعلمي الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، باعتباره أحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مصر والمنطقة، والداعم الرئيسي لجهود الدولة في تعزيز سلامة الغذاء، ورفع جودة المنتجات الزراعية والغذائية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية