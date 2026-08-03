التأمين الاجتماعي: أكثر من (8.6) مليون مواطن استفادوا من منظومة التحول الرقمي خلال (4) أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:13 مساءً - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات التأمينية، وتستهدف تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأوضح أن الهيئة تقدم نحو (170) خدمة تأمينية، لا يرتبط باستحقاق وصرف المعاش منها سوى (3) خدمات فقط، بينما تشمل باقي الخدمات مختلف الإجراءات التأمينية التي يستفيد منها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة شهدت منذ إطلاقها قبل (4) أشهر إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتعاملين معها (8) ملايين و(621) ألف مواطن، بمتوسط نحو (2.1) مليون مواطن شهريًا للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.

وأضاف أن النظام الجديد يدير عمليات صرف المستحقات الشهرية، إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة للتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.

وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من صرف (167.5) ألف حالة منذ بدء تشغيل المنظومة، مؤكدًا إنجاز (92%) من الحالات المتراكمة حتى الأول من أغسطس، فيما تعود النسبة المتبقية إلى نقص بعض البيانات المطلوبة من المواطنين، وقد تم إرسال رسائل نصية لاستكمالها تمهيدًا لإنهاء الإجراءات.

وشدد جمال عوض على أن حسن معاملة المواطنين يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار متابعة مستوى الأداء في جميع مكاتب التأمينات لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطنين.

كما وجه رسالة إلى أصحاب الأعمال، أكد خلالها أن تكرار التردد على مكاتب التأمينات سيكون أمرًا مؤقتًا، في ظل التوسع المستمر في الخدمات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إتاحة (95) خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق (40) خدمة، تشمل (23) خدمة استعلامية و(15) خدمة تفاعلية، إلى جانب خدمات السداد الإلكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج ومدد الإجازات الخاصة، مع تحديث لحظي لقواعد البيانات لضمان سرعة ودقة تقديم الخدمات.







