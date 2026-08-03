ترامب : لا أريد قتل الناس والمفاوضات مع طهران تبدأ اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 01:21 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لقتل الناس في سعيه للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مصرحًا للصحفيين بأن المفاوضات مع المسئولين الإيرانيين مقرر أن تبدأ اليوم الإثنين.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أن الجولة الأخيرة من المحادثات نظمت من قبل الوسطاء، وقال إن الولايات المتحدة كانت تخطط "لشن هجوم على إيران كان سيعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية" قبل أن تتواصل دول الوساطة معها.

وأضاف: نحن مستعدون للتحرك في أي وقت نريده، في إشارة إلى احتمال رد الولايات المتحدة على إيران، وتابع: هل أفضل التوصل إلى اتفاق؟ أنا لا أسعى لقتل الناس. يموت الناس. يموت الكثير من الناس، ولا نريد ذلك.

وفقا لصحيفة ذا هيل، تضمن الاتفاق المؤقت السابق الذي وقعته إدارة ترامب وإيران تحديد مصير البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يستخرج منه نحو 20% من نفط العالم وقد زعم ترامب أن إيران شكّلت "تهديدًا نوويًا وشيكًا" في بداية النزاع، رغم تأكيد إيران أن برنامجها النووي كان لأغراض سلمية.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" يوم السبت: تشمل بنود الاتفاق الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وأدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد، حيث بلغ متوسط سعر البنزين في البلاد 4.10 دولار، أي بزيادة تزيد عن دولار واحد عن سعره قبل بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA).

وأعلن ترامب مرارًا وتكرارًا، طوال فترة النزاع، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. وأفادت شبكة CNN في مطلع يونيو أن ترامب أشار إلى قرب انتهاء الحرب 38 مرة.