اتخاذ إجراءات قانونية ضد (3) متهمين بغسل (130) مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 01:21 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال (3) عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو (130) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.