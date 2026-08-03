وزارة النقل: جميع مرافق ووسائل النقل الجماعي تعمل بكفاءة كاملة وبصورة طبيعية ولم تتأثر بالهزة الأرضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 01:21 مساءً - في أعقاب الهزة الأرضية التي شهدتها جمهورية مصر العربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، منذ اللحظات الأولى، من خلال مركز الأزمات بالوزارة، وبالتواصل المباشر مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة، موقف التشغيل بجميع مرافق النقل والمواصلات، وذلك للاطمئنان على انتظام حركة التشغيل وسلامة البنية الأساسية والمنشآت واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة طبيعية.

وأكدت المتابعات التي أجراها الوزير انتظام حركة التشغيل بجميع مرافق ووسائل النقل التابعة لوزارة النقل، وعدم تأثرها بالهزة الأرضية، حيث تعمل جميع المرافق بكفاءة كاملة ووفق معدلات التشغيل الطبيعية، في ظل المتابعة المستمرة من مركز الأزمات وغرف العمليات المركزية والجهات التابعة للوزارة.