إعلام عبرى : إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 11:41 صباحاً - كشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمّها- أن القيادة السياسية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال "من الدفاع إلى الهجوم".

وقالت القناة إن القرار يأتى على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة جبهة قابلة للانفجار.

وأضافت أن الضفة بقيت منذ بداية الحرب على غزة فى أسفل سلّم أولويات القيادتين السياسية والعسكرية، وأن ثمة مطالب بتخصيص موارد أكبر لها لتعزيز إحباط العمليات وتأمين المستوطنات.

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان إذا اختاروا مواجهتها، مستشهدا بحييْ الشجاعية وجباليا في قطاع غزة بقوله إنهما "دُمرا بالكامل ولم يعودا موجودين".

وأضاف أنه أوعز هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش بفحص أى مخيم يخرج منه ما وصفه بـ"الإرهاب"، تمهيدا لاحتلاله.

ولا يأتي الإعلان منفصلا عن مسار تصاعد خلال الشهر الماضى، وبرزت فيه أحداث قرية تِل جنوب غرب نابلس -في 24 يوليو/تموز- بوصفها نقطة تحول مهمة.