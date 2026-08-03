محافظة القاهرة : عدم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:49 صباحاً - ​أكدت محافظة القاهرة أنه لم ترد أي بلاغات أو تقارير تفيد بوقوع أي خسائر أو أضرار بنطاق المحافظة، إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأشارت المحافظة، إلى أن الهزة بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية,