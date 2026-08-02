القوات المسلحة تبدأ المرحلة الثانية لمجابهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 08:13 مساءً - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على مقدرات وثروات الدولة المصرية، واستكمالاً للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية ، بدأت القوات المسلحة اليوم المرحلة الثانية من خلال تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت استخدامها لتلك الأعمال بالتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة.