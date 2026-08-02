وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 07:21 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاحد ٢ أغسطس، مع السيد "ستيف ويتكوف"، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال أهمية مواصلة العمل المشترك لتجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. كما اشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة بالمنطقة، ودعم مسارات التهدئة، بما يهيئ الظروف المناسبة لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات، ويحفظ مصالح شعوب المنطقة ويصون أمنها واستقرارها.